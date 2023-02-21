Козлова (Спиригева) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Спиригева) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Спиригев Филипп

Мать: Спиригева Палагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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