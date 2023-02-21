Козлова (Спиригева) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Спиригев Филипп
Мать: Спиригева Палагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно