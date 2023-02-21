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Филонов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Филонов Петр Иванович

Мать: Филонова Ефросиния Зотиковна

Смерть
1940
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