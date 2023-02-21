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Филонов Николай Петрович
Филонов Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
1940
Пол
Мужской
Отец
Филонов Петр Иванович
Мать
Филонова (Соседка) Ефросиния Зотиковна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Филонов Петр Иванович
Мать:
Филонова Ефросиния Зотиковна
Смерть
1940
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