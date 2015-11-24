Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова 10.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова

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Место рождения

Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.01.1924

Дата смерти

24.11.2015

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924

Отец: Чуканов Семён Николаевич

Мать: Чуканова Прасковья Николаевна

Мельничная, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.11.1947

Муж: Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин

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Рождение ребёнка
06.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин

Рождение ребёнка
02.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Иван Рядовой Чуйкин

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.11.2015
Электросталь, Электросталь, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область

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