Чуйкина (Чуканова) Александра Чуканова
Место рождения
Дата рождения10.01.1924
Дата смерти24.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924
Бракосочетание
07.11.1947
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1951
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Рождение ребёнка
06.03.1954
Рождение ребёнка
02.12.1961
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.11.2015
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно