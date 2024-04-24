Петухова Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.2006
Сын: Помощиков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Помощиков Андрей Валерьевич
Бракосочетание
10.10.2010
Рождение ребёнка
?.07.2012
Сын: Помощиков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Помощиков Андрей Валерьевич