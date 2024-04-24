Петухова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Татьяна Владимировна

Петухова Татьяна Владимировна

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

27.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1982

Отец: Петухов Владимир Александрович

Мать: Петухова (Пологова) Анна Валентиновна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помощиков Андрей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помощиков Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
24.11.2006

Сын: Помощиков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Помощиков Андрей Валерьевич

Бракосочетание
10.10.2010

Муж: Помощиков Андрей Валерьевич

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
?.07.2012

Сын: Помощиков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Помощиков Андрей Валерьевич

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.