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(Черепанова) Дарья Никитична
(Черепанова) Дарья Никитична
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Место рождения
Огневское
, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
09.03.1912
Пол
Женский
Отец
Черепанов Никита Евфимьев (?сын)
Мать
(Черепанова) Домна (?) Афанасьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Рождение
09.03.1912
Отец:
Черепанов Никита Евфимьев (?сын)
Мать:
Домна (?) Афанасьевна
Огневское
, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
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