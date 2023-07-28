(Черепанова) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Дарья Никитична

Место рождения

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1912

Отец: Черепанов Никита Евфимьев (?сын)

Мать: Домна (?) Афанасьевна

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область