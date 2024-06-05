Тютьма Егор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютьма Егор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютьма Мила Егоровна

Мать ребёнка: Каратаева Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютьма Ника Егоровна

Мать ребёнка: Каратаева Дарья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каратаева Дарья Владимировна

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