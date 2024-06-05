Тютьма Егор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютьма Мила Егоровна
Мать ребёнка: Каратаева Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютьма Ника Егоровна
Мать ребёнка: Каратаева Дарья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно