Агрипина Иванова
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
19.?.1888
Муж: Никулин Гаврила
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Агрипина Гаврилова
Отец ребёнка: Никулин Гаврила
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Прохор
Отец ребёнка: Никулин Гаврила
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно