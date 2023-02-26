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Агрипина Иванова

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
19.?.1888

Муж: Никулин Гаврила

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Агрипина Гаврилова

Отец ребёнка: Никулин Гаврила

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Прохор

Отец ребёнка: Никулин Гаврила

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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