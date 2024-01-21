Жуков Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Валентин Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савиных Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савиных Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Савиных Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно