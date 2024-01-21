Жуков Владимир Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Владимир Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Валентин Никитич

Мать: Гридунова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Савиных Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Савиных Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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