Киселев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Киселев Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно