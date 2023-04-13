Киселев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Григорий

Киселев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Киселев Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно