Михайлов Данила Ананьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
После 1902
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Михайлова Арина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Арина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Арина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лабутина Валентина Даниловна
Мать ребёнка: Михайлова Арина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно