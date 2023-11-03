Михайлов Данила Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Данила Ананьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Анания Иванов

Мать: Михайлова Пелагия Кандидова

Бракосочетание
После 1902

Жена: Михайлова Арина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Михайлов Павел Данилович

Мать ребёнка: Михайлова Арина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Арина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Арина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабутина Валентина Даниловна

Мать ребёнка: Михайлова Арина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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