(Мусловец) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мусловец) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1974

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2016