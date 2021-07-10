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Ющенко-Рулева Мария Алексеевна

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Место рождения

Адамовка, Вінницька область

Дата рождения

12.01.1935

Дата смерти

10.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1935

Отец: Ющенко Алексей Тихонович

Мать: Ющенко Михалина Полина Яновна Ивановна

Адамовка, Вінницька область
Рождение ребёнка
06.06.1957

Сын: Белоусов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.12.1963

Дочь: Перепечаева Маргарита Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.11.1969

Дочь: Рулёва Оксана

Отец ребёнка: Байтингер-Рулев Вольдемар-Владимир Оскарович-Александрович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
10.07.2021
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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