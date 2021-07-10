Ющенко-Рулева Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1935
Дата смерти10.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1935
Рождение ребёнка
06.06.1957
Сын: Белоусов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.12.1963
Дочь: Перепечаева Маргарита Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.11.1969
Дочь: Рулёва Оксана
Отец ребёнка: Байтингер-Рулев Вольдемар-Владимир Оскарович-Александрович
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
10.07.2021
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область