Холодова (Силина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодова (Силина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1930

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930

Отец: Силина ?

Мать: ?

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