Малахова (Кравцова) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
07.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малахов Борис Максимович
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
1993
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область