Малахова (Кравцова) Елизавета Дмитриевна 1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малахова (Кравцова) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Сасановка, Хмельницька область

Дата рождения

1940

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Кравцов Дмитрий Иванович

Мать: Кравцова (Волкова) Рузалия Яковлевна

Сасановка, Хмельницька область
Бракосочетание
1961

Муж: Малахов Борис Максимович

Рождение ребёнка
07.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Борис Максимович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
1993
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

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