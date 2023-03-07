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Сигаева Аграфена Кузьминична

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Место рождения

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сигаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Сигаев Иван Родионович

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигаев Иван Родионович

Смерть
Между 1850 и 1858
В ревизских сказках упоминается только в 1835 и 1850 годах как жена Ивана Родионовича, в 1858 у него уже другая жена
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