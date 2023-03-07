Сигаева Аграфена Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сигаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Сигаев Иван Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858
В ревизских сказках упоминается только в 1835 и 1850 годах как жена Ивана Родионовича, в 1858 у него уже другая жена