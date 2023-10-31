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Щербакова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1986

Отец: Щербаков Михаил Павлович

Мать: Сафонова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
25.11.2005

Дочь: Сенникова Валерия Александровна

Отец ребёнка: Сенников Александр

Рождение ребёнка
27.12.2006

Сын: Сенников Руслан Александрович

Отец ребёнка: Сенников Александр

Рождение ребёнка
04.05.2012

Дочь: Сенникова Диана Александровна

Отец ребёнка: Сенников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенников Александр

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