Щербакова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1986
Рождение ребёнка
25.11.2005
Дочь: Сенникова Валерия Александровна
Отец ребёнка: Сенников Александр
Рождение ребёнка
27.12.2006
Сын: Сенников Руслан Александрович
Отец ребёнка: Сенников Александр
Рождение ребёнка
04.05.2012
Дочь: Сенникова Диана Александровна
Отец ребёнка: Сенников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сенников Александр