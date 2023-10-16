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Калинина Оксана Венедиктовна
Калинина Оксана Венедиктовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.1969
Пол
Женский
Отец
Калинин Венедикт Михайлович
1938 г.р.
Мать
Рычкова Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1969
Отец:
Калинин Венедикт Михайлович
Мать:
Рычкова Анна
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