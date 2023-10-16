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Калинина Оксана Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1969

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1969

Отец: Калинин Венедикт Михайлович

Мать: Рычкова Анна

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