Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.09.1880 ст.
Афанасьевская церковь 14.09.1880 Чермы Дмитрий Константинович Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы жена Евдокия Г... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно