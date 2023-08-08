Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
До 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.09.1880 ст.
Афанасьевская церковь 14.09.1880 Чермы Дмитрий Константинович Чермы отец крестьянин Константин Иванович Чермы мать жена Параскева Анисимовна Чермы крестьянин Василий Диомидович Чермы жена Евдокия Г... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно