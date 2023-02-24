Мамаев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Мамаев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Мамаева Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Лидия Филипповна
Мать ребёнка: Мамаева Васса Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Васса Тимофеевна
Смерть
Неизвестно