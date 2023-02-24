Мамаев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1932 г.р.
Около 1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Мамаев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Мамаева Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Лидия Филипповна

Мать ребёнка: Мамаева Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева Васса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева Васса Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Васса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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