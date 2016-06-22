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Казанцев Артём Александрович
Казанцев Артём Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.2016
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Иванова Евгения
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2016
Отец: не указан
Мать:
Иванова Евгения
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