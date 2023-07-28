Поливанова (Волкова) Матрена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Волкова) Матрена Михайлова

Место рождения

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Волков Михаил

Мать: не указана

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.09.1907 ст.

Муж: Базов Исидор Филиппов

Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь по жениху: кр. г. Бугуруслан Алексей Алексей Иванов ...ыушин и кр. с. Студенца Яков Петров Спиридонов по невесте: кр. с. Сенгилеевского Герасим Григорьев Прохоров и кр. Казанской губ.... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базов Исидор Филиппов

Самара, Самара, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Самара, Самара, Самарская область
родился у матери вдовы Воскресенский кафедральный собор кр. : Николай Михайлов Волков и Ульяна Васильева Базова
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.

Сын: Поливанов Александр Сергеев

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов

Самара, Самара, Самарская область
Петропавловская церковь кр.: Федор Максимов Семьев и Евдокия Петрова Мурскова
Рождение ребёнка
29.01.1914 ст.

Сын: Поливанов Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов

Самара, Самара, Самарская область
кр.: Александр Михайлов Волков и Наталья Николаева Богатова
Рождение ребёнка
16.08.1915 ст.

Сын: Поливанов Георгий Сергеев

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов

Самара, Самара, Самарская область
Спасе-Вознесенский кафедральный собор кр. отец - крестьянин села Кандабулаки Самарского уезда Николай Михайлов Волков кр. мать - мещанка г. Пензы Пелагея Илларионова Коптилова
Рождение ребёнка
01.03.1917 ст.

Дочь: Поливанова Галина Сергеева

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов

Самара, Самара, Самарская область
Спасе-Вознесенский кафедральный собор крестные: кр.деревни Карачево Михаил Максимов Иванов и Пензенской губ. Городищенского уезда с. Никольская Пестровка Анна Сергиева Зыбина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Сергей Иванов

Смерть
Неизвестно