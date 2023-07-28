Поливанова (Волкова) Матрена Михайлова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1886
Отец: Волков Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1907 ст.
Троицкая церковь по жениху: кр. г. Бугуруслан Алексей Алексей Иванов ...ыушин и кр. с. Студенца Яков Петров Спиридонов по невесте: кр. с. Сенгилеевского Герасим Григорьев Прохоров и кр. Казанской губ.... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базов Исидор Филиппов
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Рождение ребёнка
17.03.1910 ст.
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
родился у матери вдовы Воскресенский кафедральный собор кр. : Николай Михайлов Волков и Ульяна Васильева Базова
Рождение ребёнка
12.08.1911 ст.
Сын: Поливанов Александр Сергеев
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов
Петропавловская церковь кр.: Федор Максимов Семьев и Евдокия Петрова Мурскова
Рождение ребёнка
29.01.1914 ст.
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов
кр.: Александр Михайлов Волков и Наталья Николаева Богатова
Рождение ребёнка
16.08.1915 ст.
Сын: Поливанов Георгий Сергеев
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов
Спасе-Вознесенский кафедральный собор кр. отец - крестьянин села Кандабулаки Самарского уезда Николай Михайлов Волков кр. мать - мещанка г. Пензы Пелагея Илларионова Коптилова
Рождение ребёнка
01.03.1917 ст.
Дочь: Поливанова Галина Сергеева
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Иванов
Спасе-Вознесенский кафедральный собор крестные: кр.деревни Карачево Михаил Максимов Иванов и Пензенской губ. Городищенского уезда с. Никольская Пестровка Анна Сергиева Зыбина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно