Морсина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морсина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Иван Павлович

Мать: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Морсин Анатолий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морсин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Морсин Анатолий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морсин Анатолий Максимович

Смерть
Неизвестно
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