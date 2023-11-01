Морсина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александров Иван Павлович
Мать: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Морсин Анатолий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морсин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Морсин Анатолий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно