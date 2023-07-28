Фита Кириакия
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фита Илья Кириллович
Отец ребёнка: Фита Кирилл Саввич
Бракосочетание
До 1798
Муж: Фита Кирилл Саввич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Фита Петр Кириллович
Отец ребёнка: Фита Кирилл Саввич
Смерть
Неизвестно