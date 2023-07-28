Тураев Тимофей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тураев Тимофей Степанов

Место рождения

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тураев Степан Павлов

Мать: Прасковья

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья Абрамова

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Константин Тимофеев

Мать ребёнка: Прасковья Абрамова

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область