Тураев Тимофей Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тураев Степан Павлов
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасковья Абрамова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тураев Константин Тимофеев
Мать ребёнка: Прасковья Абрамова
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно