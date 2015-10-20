Игнатенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1942
Дата смерти20.10.2015
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1942
Отец: Игнатенко Василий
Мать: Вера Алексеева
Рождение ребёнка
11.12.1968
Дочь: Большакова Татьяна
Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна
Рождение ребёнка
18.01.1975
Сын: Игнатенко Александр
Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна
Рождение ребёнка
15.05.1984
Дочь: Горшкова Татьяна
Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна
Развод
Неизвестно
Жена: Игнатенко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Елена
Мать ребёнка: Игнатенко Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатенко Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатенко Татьяна
Смерть
20.10.2015
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край