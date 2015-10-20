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Игнатенко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1942

Дата смерти

20.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1942

Отец: Игнатенко Василий

Мать: Вера Алексеева

Рождение ребёнка
11.12.1968

Дочь: Большакова Татьяна

Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна

Рождение ребёнка
18.01.1975

Сын: Игнатенко Александр

Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна

Рождение ребёнка
15.05.1984

Дочь: Горшкова Татьяна

Мать ребёнка: Игнатенко Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Игнатенко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Елена

Мать ребёнка: Игнатенко Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Татьяна

Смерть
20.10.2015
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
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