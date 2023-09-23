Шебордаев Федор Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Федор Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Шебордаев Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Дежинова Екатерина Власовна

Мать ребёнка: не указана

Екатерина Власовна - падчерица Федора Мироновича Шебордаева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Варвара

Смерть
Неизвестно
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