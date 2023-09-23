Шебордаев Федор Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Шебордаев Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Дежинова Екатерина Власовна
Мать ребёнка: не указана
Екатерина Власовна - падчерица Федора Мироновича Шебордаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шебордаева Варвара
Смерть
Неизвестно