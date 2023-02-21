Роголев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоголев Александр Федорович

Роголев Александр Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Роголева Просковья

Рождение ребёнка
12.01.1948

Дочь: Роголева Лариса Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.05.1952

Дочь: Роголева Вера Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.03.1955

Дочь: Роголева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Шишкина Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close