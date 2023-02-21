Роголев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Роголева Просковья
Рождение ребёнка
12.01.1948
Дочь: Роголева Лариса Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.05.1952
Дочь: Роголева Вера Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.03.1955
Дочь: Роголева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Шишкина Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно