Бердников Григорий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Григорий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1937

Жена: Калинко Валентина

Свободный, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1939

Сын: Бердников Александр

Мать ребёнка: Калинко Валентина

Семипалатинск, Казахстан
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: На войне