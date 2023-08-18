Бердников Григорий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Жена: Калинко Валентина
Свободный, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1939
Сын: Бердников Александр
Мать ребёнка: Калинко Валентина
Семипалатинск, Казахстан
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: На войне