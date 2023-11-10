Гарусин Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения16.12.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1871 ст.
Крещение
19.12.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гарусин Пётр Андреевич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Матрёна Григорьевна. Мать Торговин Доминиан Кузьмич. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Прасковья Семёновна. Восприе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно