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Гарусин Пётр Петрович

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.12.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1871 ст.

Отец: Гарусин Пётр Андреевич

Мать: Гарусина Матрёна Григорьевна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
19.12.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гарусин Пётр Андреевич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Матрёна Григорьевна. Мать Торговин Доминиан Кузьмич. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Прасковья Семёновна. Восприе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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