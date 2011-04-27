Федоров Семён Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Семён Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2011

Отец: Фёдоров Александр Павлович

Мать: Соляная Ирина

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