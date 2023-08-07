Алексей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Прокопьевич

Алексей Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Прокопий Борисович

Мать: Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Иудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иудовна

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно