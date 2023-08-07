Алексей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Прокопий Борисович
Мать: Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иудовна
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно