Зайцев Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961
Рождение ребёнка
07.01.2001
Сын: Зайцев Ростислав Александрович
Мать ребёнка: Нестеренко Татьяна
Рождение ребёнка
17.07.2003
Дочь: Зайцева Полина Александровна
Мать ребёнка: Нестеренко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Алиса Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Лилия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Лилия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестеренко Татьяна