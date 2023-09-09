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Зайцев Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961

Отец: Зайцев Геннадий Михайлович

Мать: Зайцева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
07.01.2001

Сын: Зайцев Ростислав Александрович

Мать ребёнка: Нестеренко Татьяна

Рождение ребёнка
17.07.2003

Дочь: Зайцева Полина Александровна

Мать ребёнка: Нестеренко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Алиса Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Лилия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Лилия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Татьяна

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