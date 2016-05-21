Yudin Michael
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти21.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Yudin Esther Lea
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Yudin Esther Lea
Смерть
21.05.2016
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край