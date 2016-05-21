Yudin Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yudin Michael

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

21.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yudin Esther Lea

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yudin Esther Lea

Смерть
21.05.2016
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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