Черепанова (Мосунова) Лукерия Ефимовна С 1873 по 1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Черепанова (Мосунова) Лукерия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1873 по 1877 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1873 по 1877 ст.

Отец: Мосунов Ефим Иванович

Мать: Мосунова Екатерина Гавриловна

Бракосочетание
До 1900 ст.

Муж: Черепанов Иван Ефимович

Мостовая, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1906 ст.

Дочь: Черепанова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
1906-1907 гг. Метрические книги Введенской церкви с. Мостовского Красноуфимского уезда Пермской губернии ГАПК Фонд № 719, Оп.6, Д. 159а Восприемники: деревни Верх-Бартыма крестьянская жена Зиновия Еф... Показать все
Рождение ребёнка
До 1908 ст.

Дочь: Черепанова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.11.1908 ст.

Дочь: Черепанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Восприемница той же деревни крестьянская жена Прасковья Сергеевна Кассина 1908-1909 гг. Метрические книги Введенской церкви с. Мостовского Красноуфимского уезда Пермской губернии ГАПК Фонд № 719, Оп... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.

Дочь: Черепанова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
1914-1916 гг. Метрические книги Введенской церкви с. Мостовского Красноуфимского уезда Пермской губернии ГАПК Фонд № 719, Оп.6, Д. 248 Восприемники: родителям родная дочь девица Екатерина
Рождение ребёнка
22.01.1917 ст.

Сын: Черепанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
"№ 3 22/23 января Василий и № 4 22/23 января Григорий двойни Деревни Усть-Каменки крестьянин Иоанн Евфимиев Черепанов и его законная жена Лукия Евфимиева оба православные Восприемники: Василия: Той же... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1917

Сын: Черепанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович

Усть-Каменка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
По паспортным данным дата рождения 12 февраля 1917г. по новому стилю, но при этом запись в метрической книге дает другую дату: 22 января 1917г. по старому стилю (4 февраля 1917г. по новому стилю) "№ ... Показать все
Смерть
После 1917

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