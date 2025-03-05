Черепанова (Мосунова) Лукерия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1873 по 1877 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1873 по 1877 ст.
Бракосочетание
До 1900 ст.
Мостовая, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1906 ст.
Дочь: Черепанова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович
1906-1907 гг. Метрические книги Введенской церкви с. Мостовского Красноуфимского уезда Пермской губернии ГАПК Фонд № 719, Оп.6, Д. 159а Восприемники: деревни Верх-Бартыма крестьянская жена Зиновия Еф... Показать все
Рождение ребёнка
До 1908 ст.
Дочь: Черепанова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
08.11.1908 ст.
Дочь: Черепанова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович
Восприемница той же деревни крестьянская жена Прасковья Сергеевна Кассина 1908-1909 гг. Метрические книги Введенской церкви с. Мостовского Красноуфимского уезда Пермской губернии ГАПК Фонд № 719, Оп... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.
Дочь: Черепанова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович
1914-1916 гг. Метрические книги Введенской церкви с. Мостовского Красноуфимского уезда Пермской губернии ГАПК Фонд № 719, Оп.6, Д. 248 Восприемники: родителям родная дочь девица Екатерина
Рождение ребёнка
22.01.1917 ст.
Сын: Черепанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович
"№ 3 22/23 января Василий и № 4 22/23 января Григорий двойни Деревни Усть-Каменки крестьянин Иоанн Евфимиев Черепанов и его законная жена Лукия Евфимиева оба православные Восприемники: Василия: Той же... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1917
Сын: Черепанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Черепанов Иван Ефимович
По паспортным данным дата рождения 12 февраля 1917г. по новому стилю, но при этом запись в метрической книге дает другую дату: 22 января 1917г. по старому стилю (4 февраля 1917г. по новому стилю) "№ ... Показать все
Смерть
После 1917