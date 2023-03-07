Тронин Семен (Сенка) Иванов
Место рождениядер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1641
Дата смертиПосле 1691
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1641
Отец: Тронин Иван (Ивашко) Кузьмин
Мать: не указана
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1681
Сын: Тронин Захар Семенов
Мать ребёнка: не указана
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1691