Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1781
Сын: Ванифатий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно