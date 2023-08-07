Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1781

Сын: Ванифатий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно