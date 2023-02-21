Лобанов Афанасий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Лобанова Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Лобанова Феодосия Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно