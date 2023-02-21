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Лобанов Афанасий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1899

Жена: Лобанова Феодосия Сергеевна

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Лобанова Феодосия Сергеевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Мать ребёнка: Лобанова Феодосия Сергеевна

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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