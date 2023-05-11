Тряпичникова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тряпичникова Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Тряпичников Дмитрий Феофанович

Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Тряпичников Феофан Феофанович

Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тряпичникова Анна Феофановна

Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тряпичникова Наталия

Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
11.03.1893

Сын: Тряпичников Василий Феофанович

Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Тряпичников Иван Феофанович

Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тряпичников Иоанн Феофанович

Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тряпичникова Августа

Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич

Смерть
Неизвестно