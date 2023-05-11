Тряпичникова Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тряпичников Дмитрий Феофанович
Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Тряпичников Феофан Феофанович
Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тряпичникова Анна Феофановна
Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тряпичникова Наталия
Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
11.03.1893
Сын: Тряпичников Василий Феофанович
Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тряпичников Иван Феофанович
Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тряпичников Иоанн Феофанович
Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тряпичникова Августа
Отец ребёнка: Тряпичников Феофан Яковлевич
Смерть
Неизвестно