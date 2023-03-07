Тимерша Батыршин
Место рождения
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Батырша Бикмухаметов
Мать: Залиха Ибраева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ахматшакир Тимершин
Мать ребёнка: Залиха
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мугулима Тимершина
Мать ребёнка: Залиха
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Камила Тимершина
Мать ребёнка: Залиха
Рождение ребёнка
1892
Сын: Махмут Тимершевич
Мать ребёнка: Залиха
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Марзям Тимершовна
Мать ребёнка: Залиха
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тимершин Габдулла Тимершевич
Мать ребёнка: Залиха
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Залиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гали Тимершин
Мать ребёнка: Залиха
Работа или профессия
Неизвестно
Мулла
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно