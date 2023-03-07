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Тимерша Батыршин

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Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Батырша Бикмухаметов

Мать: Залиха Ибраева

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Сын: Ахматшакир Тимершин

Мать ребёнка: Залиха

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мугулима Тимершина

Мать ребёнка: Залиха

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Камила Тимершина

Мать ребёнка: Залиха

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1892

Сын: Махмут Тимершевич

Мать ребёнка: Залиха

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Марзям Тимершовна

Мать ребёнка: Залиха

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Тимершин Габдулла Тимершевич

Мать ребёнка: Залиха

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Тимершин Заки Тимершевич

Мать ребёнка: Залиха

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гали Тимершин

Мать ребёнка: Залиха

Работа или профессия
Неизвестно
Мулла
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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