Орел Апроксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орел Апроксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орел Анна Мартыновна

Отец ребёнка: Орел Мартын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орел Дарья мартыновна

Отец ребёнка: Орел Мартын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орел Григорий Мартынович

Отец ребёнка: Орел Мартын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Любовь Мартыновна

Отец ребёнка: Орел Мартын

Смерть
Неизвестно
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