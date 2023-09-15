Поляков Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1954

Дочь: Кулакова Елена Витальевна

Мать ребёнка: Полякова Нина Анастасовна

Рождение ребёнка
28.06.1959

Дочь: Вавилова Полякова Любовь Витальевна

Мать ребёнка: Полякова Нина Анастасовна

Смерть
Неизвестно
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