Поляков Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1954
Дочь: Кулакова Елена Витальевна
Мать ребёнка: Полякова Нина Анастасовна
Рождение ребёнка
28.06.1959
Дочь: Вавилова Полякова Любовь Витальевна
Мать ребёнка: Полякова Нина Анастасовна
Смерть
Неизвестно