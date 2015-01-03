Комов Станислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1967
Дата смерти03.01.2015
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1967
Отец: Комов Александр Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комова (Седова) Елена Владимировна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
03.01.2015