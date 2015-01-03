Комов Станислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комов Станислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1967

Дата смерти

03.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1967

Отец: Комов Александр Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комова (Седова) Елена Владимировна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
03.01.2015

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