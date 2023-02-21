Осипов Кирилл
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рождения1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: Осипов Николай
Мать: Осипова Татьяна
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.07.2013
Сын: Осипов Даниил
Мать ребёнка: Осипова Наталья
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Около 2015
Дочь: Валерия
Мать ребёнка: Осипова Наталья
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Наталья
Россия, Воронеж