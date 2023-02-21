Осипов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Кирилл

Осипов Кирилл

avatar

Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Осипов Николай

Мать: Осипова Татьяна

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.07.2013

Сын: Осипов Даниил

Мать ребёнка: Осипова Наталья

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Около 2015

Дочь: Валерия

Мать ребёнка: Осипова Наталья

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Наталья

Россия, Воронеж
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close