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Бакланова Ульяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1925

Сын: Бакланов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич

Рождение ребёнка
15.08.1927

Дочь: Халимонова (Бакланова) Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Бакланов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич

Рождение ребёнка
15.11.1934

Сын: Бакланов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич

Рождение ребёнка
19.07.1937

Сын: Бакланов Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич

Смерть
1968

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