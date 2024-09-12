Бакланова Ульяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1925
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич
Рождение ребёнка
15.08.1927
Дочь: Халимонова (Бакланова) Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич
Рождение ребёнка
01.01.1929
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич
Рождение ребёнка
15.11.1934
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич
Рождение ребёнка
19.07.1937
Сын: Бакланов Анатолий Кузьмич
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Парфирьевич