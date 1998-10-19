Голосовский Виктор Генадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолосовский Виктор Генадиевич

Голосовский Виктор Генадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1998

Отец: Голосовский Генадий Викторович

Мать: Голосовская Людмила Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close