Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Голосовский Виктор Генадиевич
Голосовский Виктор Генадиевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.1998
Пол
Мужской
Отец
Голосовский Генадий Викторович
1963 г.р.
Мать
Голосовская Людмила Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1998
Отец:
Голосовский Генадий Викторович
Мать:
Голосовская Людмила Николаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия