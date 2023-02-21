Шаврова (Шаврова) Евфросиния Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шавров Порфирий Сидорович
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1908
Дочь: Бруева Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Софья Сидоровна
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Лукерья Сидоровна
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ольга Сидоровна
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1923
Дочь: Коледенкова Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зинаида Сидоровна
Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович
Смерть
1964
Руба, Верховская волость, Витебский уезд