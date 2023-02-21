Шаврова (Шаврова) Евфросиния Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаврова (Шаврова) Евфросиния Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шавров Порфирий Сидорович

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1908

Дочь: Бруева Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шавров Артём Сидорович

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Софья Сидоровна

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Лукерья Сидоровна

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ольга Сидоровна

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шавров Степан Сидорович

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1923

Дочь: Коледенкова Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зинаида Сидоровна

Отец ребёнка: Шавров Сидор Иванович

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Смерть
1964
Руба, Верховская волость, Витебский уезд
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