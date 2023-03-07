Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева

Параскева

avatar

Место рождения

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Усольцев Ананий Ерофеевич

Отец ребёнка: Усольцев Ерофей Филлипович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Усольцев Василий Ерофеевич

Отец ребёнка: Усольцев Ерофей Филлипович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Агафия Ерофеевна

Отец ребёнка: Усольцев Ерофей Филлипович

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Ерофей Филлипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close