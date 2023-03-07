Параскева
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Усольцев Ананий Ерофеевич
Отец ребёнка: Усольцев Ерофей Филлипович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Усольцев Василий Ерофеевич
Отец ребёнка: Усольцев Ерофей Филлипович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Агафия Ерофеевна
Отец ребёнка: Усольцев Ерофей Филлипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно