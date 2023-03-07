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Наймушин Андрей Афанасьев

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Место рождения

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Наймушин Афанасий Павлов

Мать: Наймушина София Фирстова

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Наймушина Ксения Прокопиева

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Наймушин Самуил Андреев

Мать ребёнка: Наймушина Ксения Прокопиева

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Васса Андреева

Мать ребёнка: Наймушина Ксения Прокопиева

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Ксения Прокопиева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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