Наймушин Андрей Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Наймушин Афанасий Павлов
Мать: Наймушина София Фирстова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Наймушина Ксения Прокопиева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Наймушина Ксения Прокопиева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Васса Андреева
Мать ребёнка: Наймушина Ксения Прокопиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858