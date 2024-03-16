Ряполов Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряполов Петр Фирсович
Мать: Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ксения Киреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряполов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Ксения Киреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Ксения Киреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Киреевна