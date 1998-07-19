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Губин Никита Сергеевич
Губин Никита Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1998
Пол
Мужской
Отец
Губин Сергей
Мать
Тихонова Елена Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1998
Отец:
Губин Сергей
Мать:
Тихонова Елена Олеговна
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